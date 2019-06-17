17 Haziran 2019, Pazartesi

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A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın rakibi Estonya

A Millilerin rakibi Estonya
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Giriş Tarihi: 17.06.2019

A 'nın 2019 CEV Avrupa Altın Lig 'deki rakibi oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 21-22 Haziran'da 'nın Tallinn şehrinde düzenlenecek 'in kura çekimi Lüksemburg'ta yapıldı.

Kura çekimin sonunda ay-yıldızlı ekip ev sahibi Estonya'yla, ise Belarus'la eşleşti.

İlk maçlar 21 Haziran Cuma günü oynanacak. İlk günün galipleri ise 22 Haziran Cumartesi günü finalde şampiyonluk mücadelesi verecek.

İlk maçları kazanarak finale kalan ekipler temmuz ayında Slovenya'nın Ljubljana şehrinde yapılacak 'na katılma hakkı elde edecek. Slovenya'da düzenlenecek FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan takım ise 2020 FIVB Voleybol Uluslar Ligi bileti alacak.

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