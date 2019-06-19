19 Haziran 2019, Çarşamba

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Bakan Kasapoğlu’ndan Özkan Baltacı’ya kutlama

Bakan Kasapoğlu’ndan Özkan Baltacı’ya kutlama
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Giriş Tarihi: 19.06.2019

Gençlik ve . , ’da düzenlenen Yarışmalarında çekiç atmada 77.54'lük derecesiyle Tokyo 2020 Olimpiyatları’nda mücadele etmeye hak kazanan ’yı tebrik etti.

Gençlik ve . , 'na kota alan için yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"'da düzenlenen Yarışmalarında çekiç atmada 77.54'lük derecesi ile 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde eden Özkan Baltacı'yı kutluyorum. Bizleri gururlandıran Özkan Baltacı'ya 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum."

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