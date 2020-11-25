25 Kasım 2020, Çarşamba

DENİZLİSPOR

Yukatel Denizlispor Robert Prosinecki ile yollarını resmen ayırdı

Süper Lig ekibinde ayrılık resmen gerçekleşti!
DENİZLİSPOR
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Güncelleme Tarihi: 25.11.2020 Giriş Tarihi: 25.11.2020

, ile yolların ayrıldığını duyurdu. Yeşil-siyahlı kulüp karşılıklı anlaşılarak ayrılığın resmen gerçekleştiğini açıkladı.

Sezon başında Denizlispor'un başına geçen , beklenen başarıyı yakalayamadı. Prosinecki yönetiminde, Ziraat ve 'de toplam 9 maça çıkan yeşil-siyahlı ekip, bu müsabakalarda yalnızca 1 galibiyet, 2 beraberlik alabildi. Türkiye Kupası'nda Turgutluspor ile mücadele eden Denizlispor'da 2-1'lik mağlubiyetin faturası Prosinecki'ye kesildi.

Yeşil-siyahlı kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Yönetim kurulumuz ve Robert Prosinecki arasında bugün yapılan toplantı neticesinde, kendisi ve ekibi ile karşılıklı olarak anlaşılarak yolların ayrılmasına karar verilmiştir. Değerli Robert Prosinecki'ye ve ekibine kulübümüze vermiş olduğu hizmetler için teşekkürlerimizi sunuyor, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

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