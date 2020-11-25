Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da Robert Prosinecki dönemi sona erdi. Yeşil-siyahlı yönetim, Hırvat teknik adamın istifasını kabul etti.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da Robert Prosinecki dönemi bitti. Yeşil-beyazlı yönetim, sezon başında göreve getirilen Hırvat teknik adamın Turgutluspor mağlubiyetinin ardından sunduğu istifasını kabul etti.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Turgutluspor'a 2-1 mağlup olarak kupaya veda eden Prosinecki, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada "Kulübümüz ve bizim için ağır bir mağlubiyet oldu. Bunun tabii ki de sonuçları olacaktır. Bununla alakalı gereken konuşmaları başkanımız ve yöneticilerimizle yapacağız. Ondan sonra hızlı bir şekilde verilen kararı paylaşacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Denizlispor, Süper Lig'de Prosinecki yönetiminde çıktığı 8 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi alarak 5 puan topladı.

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