16 Mayıs 2020, Cumartesi

DENİZLİSPOR

Oğuz Yılmaz’a süper talipler

Oğuz Yılmaz’a süper talipler
DENİZLİSPOR
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Giriş Tarihi: 16.05.2020

Denizli'de iyi bir sezon geçiren Oğuz Yılmaz, birçok kulübü peşine taktı. Bu sezon yeşil-siyahlılarda 19 maça ilk 11’de çıkan Oğuz, bin 752 dakika süre aldı. Kontratı bitecek olan 27 yaşındaki tecrübeli stopere, Trabzon, Sivas ve Başakşehir’in talip olduğu öğrenildi.

Denizli'de iyi bir sezon geçiren Oğuz Yılmaz, birçok kulübü peşine taktı. Bu sezon yeşil-siyahlılarda 19 maça ilk 11'de çıkan Oğuz, bin 752 dakika süre aldı. Kontratı bitecek olan 27 yaşındaki tecrübeli stopere, Trabzon, Sivas ve Başakşehir'in talip olduğu öğrenildi.
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