Oğuz Yılmaz’a süper talipler

Denizli'de iyi bir sezon geçiren Oğuz Yılmaz, birçok kulübü peşine taktı. Bu sezon yeşil-siyahlılarda 19 maça ilk 11’de çıkan Oğuz, bin 752 dakika süre aldı. Kontratı bitecek olan 27 yaşındaki tecrübeli stopere, Trabzon, Sivas ve Başakşehir’in talip olduğu öğrenildi.

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Denizli'de iyi bir sezon geçiren Oğuz Yılmaz, birçok kulübü peşine taktı. Bu sezon yeşil-siyahlılarda 19 maça ilk 11'de çıkan Oğuz, bin 752 dakika süre aldı. Kontratı bitecek olan 27 yaşındaki tecrübeli stopere, Trabzon, Sivas ve Başakşehir'in talip olduğu öğrenildi.