Bülent Uygun: Kulüpler çıkmaza girer

Denizlispor hocası Bülent Uygun, corona virüsü sürecinin ardından önerilerde bulundu. Uygun, corona virüsü sürecinin uzaması halinde kulüplerin çıkmaza gireceğini ifade etti.

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Denizlispor hocası Bülent Uygun, corona virüsü sürecinin ardından önerilerde bulundu. Uygun, "Amatör takımlar arasında kriterlere uygun, ekonomisi düzgün, tesisleri olan takımlar direkt 3. lige alınmalıdır. Kulüplerin yüzde 80'i borç batağında. Hasılat kaybı 400 milyon. Süreç uzarsa kulüplerin o kadar çıkmaza gireceği unutulmamalı" dedi.