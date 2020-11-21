21 Kasım 2020, Cumartesi

DENİZLİSPOR

Denizlispor Başkanı Ali Çetin corona virüsüne yakalandı

Süper Lig ekibinin başkanı Covid-19'a yakalandı
DENİZLİSPOR
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Giriş Tarihi: 21.11.2020

ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un başkanı , yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Denizlispor Kulübü Başkanı , yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını duyurdu.

AA muhabirine, dün Kovid-19 testi yaptırdığını söyleyen Çetin, "Koronavirüs testim pozitif çıktı. Şu an evimde izolasyon altındayım. Sağlık durumum iyi. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Çetin, doktorların tavsiyesi doğrultusunda tedavisine evinde devam edildiğini aktardı.

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