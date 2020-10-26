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Denizlispor - Beşiktaş maçı sonrası Prosinecki'den itiraf: "Bizden daha iyi oynadılar"

Prosinecki'den itiraf: Beşiktaş daha iyi oynadı
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Güncelleme Tarihi: 27.10.2020 Giriş Tarihi: 26.10.2020

'in 6. haftasında , evinde 'a 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Denizlispor Teknik Direktörü , açıklamalarda bulundu. Prosinecki, "Genel olarak baktığımızda Beşiktaş bizden daha iyi oynadı" ifadelerini kullandı.

, 'in 6. haftasının kapanış maçında sahasında ağırladığı 'a 3-2 mağlup olurken, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Prosinecki'nin açıklamaları:

"Bireysel hatalardan dolayı 2-0 geriye düşünce ister istemez oyuna ortak olamıyorsunuz."

BEŞİKTAŞ İTİRAFI: "BİZDEN DAHA İYİ OYNADILAR"

"İstediklerimizi yapmaya başladık. Sonrasında kırmızı kart pozisyonu oldu. Goller de bulduk. Ama maçı istediğimiz noktaya getirmeye enerjimiz yetmedi. Genel olarak baktığımızda Beşiktaş bizden daha iyi oynadı."

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