Denizlispor - Beşiktaş maçı sonrası Prosinecki'den itiraf: "Bizden daha iyi oynadılar"

Süper Lig'in 6. haftasında Denizlispor, evinde Beşiktaş'a 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Denizlispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, açıklamalarda bulundu. Prosinecki, "Genel olarak baktığımızda Beşiktaş bizden daha iyi oynadı" ifadelerini kullandı.

Denizlispor, Süper Lig'in 6. haftasının kapanış maçında sahasında ağırladığı Beşiktaş'a 3-2 mağlup olurken, teknik direktör Robert Prosinecki maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Prosinecki'nin açıklamaları:

"Bireysel hatalardan dolayı 2-0 geriye düşünce ister istemez oyuna ortak olamıyorsunuz."

BEŞİKTAŞ İTİRAFI: "BİZDEN DAHA İYİ OYNADILAR"

"İstediklerimizi yapmaya başladık. Sonrasında kırmızı kart pozisyonu oldu. Goller de bulduk. Ama maçı istediğimiz noktaya getirmeye enerjimiz yetmedi. Genel olarak baktığımızda Beşiktaş bizden daha iyi oynadı."

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