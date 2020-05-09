Bülent Uygun: Maçlar devam etmeli

Denizli’nin teknik patronu Uygun, TFF’nin kararına destek verdi.

Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, kulüplerin bulunduğu borç batağından dolayı sürdürülebilirliği arttırmak adına maçların mutlaka devam etmesi gerektiğini söyledi. Uygun, "Bu krizi fırsata çevirip, kendi ekolümüzü ortaya çıkarmamız gerekiyor. Kulüplerimizi tekrar iyi bir şekilde ayağa kaldırıp, yabancı sayısının sınırlandırılması, alt yapıya destek verilmesiyle ekol oluşturulmalı. Kulüpleri borç batağından kurtarabilmek adına maçlara devam etmeliyiz" değerlendirmesini yaptı.

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