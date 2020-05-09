09 Mayıs 2020, Cumartesi

DENİZLİSPOR

Bülent Uygun: Maçlar devam etmeli

Bülent Uygun: Maçlar devam etmeli
DENİZLİSPOR
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Giriş Tarihi: 09.05.2020

Denizli’nin teknik patronu Uygun, ’nin kararına destek verdi.

Denizlispor Bülent Uygun, kulüplerin bulunduğu batağından dolayı sürdürülebilirliği arttırmak adına maçların mutlaka devam etmesi gerektiğini söyledi. Uygun, "Bu krizi fırsata çevirip, kendi ekolümüzü ortaya çıkarmamız gerekiyor. Kulüplerimizi tekrar iyi bir şekilde ayağa kaldırıp, yabancı sayısının sınırlandırılması, alt yapıya destek verilmesiyle ekol oluşturulmalı. Kulüpleri borç batağından kurtarabilmek adına maçlara devam etmeliyiz" değerlendirmesini yaptı.

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