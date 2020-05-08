08 Mayıs 2020, Cuma

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Denizlispor: Hugo haberi yalan

Denizlispor: Hugo haberi yalan
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Giriş Tarihi: 08.05.2020

Denizlispor'da Hugo 'nın idmanda yer almaması üzerine, sosyal medyada golcü futbolcunun corona virüsü nedeniyle antrenmana çıkmak istemediği iddiaları gündeme gelmişti. Haberlerin asılsız olduğunu açıklayan yeşil-siyahlı yönetim, Rodallega'nın adale ağrısı nedeniyle antrenmanda yer almadığını, Kolombiyalı forvetin takımla çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

Denizlispor'da Hugo 'nın idmanda yer almaması üzerine, sosyal medyada golcü futbolcunun corona virüsü nedeniyle antrenmana çıkmak istemediği iddiaları gündeme gelmişti. Haberlerin asılsız olduğunu açıklayan yeşil-siyahlı yönetim, Rodallega'nın adale ağrısı nedeniyle antrenmanda yer almadığını, Kolombiyalı forvetin takımla çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

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