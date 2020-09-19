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DENİZLİSPOR

Denizlispor’da Neven Subotic sağlık kontrolünden geçti

Subotic sağlık kontrolünden geçti
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Giriş Tarihi: 19.09.2020

'un yeni transferi , sağlık kontrolünden geçti. Sırp stoper, daha önce Denizli'ye geldiğinde corona virüsü testinden geçmişti.

Yeşil-siyahlı takım, 'da bir dönem forması giyen yıldız futbolcu ile anlaşma sağladı. Denizlispor formasını terletecek olan 31 yaşındaki Sırp stoper Subotic, daha önce Denizli'ye geldiğinde korona virüs testinden geçmişti. Denizlispor'da çalışmalara başlayacak olan Subotic, Özel Denizli Cerrahi Hastanesi'nde genel sağlık kontrolünden geçti.

Neven Subotic resmen Denizlispor'da! haberin devamı

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