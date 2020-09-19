19 Eylül 2020, Cumartesi
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Denizlispor’da Neven Subotic sağlık kontrolünden geçti
Yukatel Denizlispor'un yeni transferi Neven Subotic, sağlık kontrolünden geçti. Sırp stoper, daha önce Denizli'ye geldiğinde corona virüsü testinden geçmişti.
Yeşil-siyahlı takım, Almanya'da bir dönem Borussia Dortmund forması giyen yıldız futbolcu Neven Subotic ile anlaşma sağladı. Denizlispor formasını terletecek olan 31 yaşındaki Sırp stoper Subotic, daha önce Denizli'ye geldiğinde korona virüs testinden geçmişti. Denizlispor'da çalışmalara başlayacak olan Subotic, Özel Denizli Cerrahi Hastanesi'nde genel sağlık kontrolünden geçti.
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