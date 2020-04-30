30 Nisan 2020, Perşembe

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Denizlispor'da corona virüsü (Covid-19) test sonuçları açıklandı

Denizlispor'da Covid-19 test sonuçları açıklandı
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Giriş Tarihi: 30.04.2020

Haziran ayında başlaması beklenen için gruplar halinde antrenmanlara başlayan Yukatel Denizlispor'da idman öncesi görev yapan futbolcular ve çalışanlara corona virüsü testi yapılmıştı. ekibinden yapılan açıklamada yapılan testlerin negatif çıktığı duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Denizlispor'da çalışan personel ve futbolculara özel bir hastanenin sağlık ekipleri tarafından corona virüsü testi yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, şunlara yer verildi:

"Özel Cerrahi Hastanesi sağlık ekipleri tarafından Tesisleri'nde teknik heyet, futbolcu ve çalışan personele yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçları negatif çıkmıştır."

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