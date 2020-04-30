Horoz'da para dopingi

Denizlispor Başkanı Ali Çetin, futbolculara geçen hafta 1.5, bu hafta 1 milyon TL ödediklerini açıkladı.

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DenizlisporBaşkanı Ali Çetin, maçların ertelenmesinin kulübün bütçesini olumsuz etkilemesine rağmen futbolculara ödeme yapıldığını bildirdi. Başkan Çetin, "Yönetim olarak bu zor günleri en az kayıpla atlatmak için gece gündüz çalışıyoruz. Futbolcularımıza 2 haftada toplam 2.5 milyon lira ödeme yaptık. Gelecek hafta da 2.5 milyon lira ödeme yapmayı planlıyoruz. Kulüp çalışanlarımızın maaşlarını da gecikmeden ödemeye başladık. Bu kulübü hem sportif hem de mali açıdan layık olduğu yere getirmek için fedakarca çalışıyoruz. Denizlispor'da kimsenin alacağı kalmaz" dedi.