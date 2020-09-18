Son dakika transfer haberi: Neven Subotic resmen Denizlispor'da! Neven Subotic kimdir?
Son dakika transferi haberi... Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, son olarak Union Berlin forması giyen Sırp stoper Neven Subotic ile resmi sözleşme imzaladı.
Yeni sezona 5-1'lik Göztepe yenilgilsiyle başlayan Denizlispor, transfer bombasını patlattı. Yeşil-siyahlı takım Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'da uzun yıllar forma giyen ve son olarak Almanya'da Union Berlin formasını terleten tecrübeli stoper Neven Suboic'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Denizli ekibi, Subotic transferini sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile duyurdu. Yapılan paylaşıma "2 Bundesliga şampiyonluğu, 2 Almanya Kupası, 2 Almanya Süper Kupası ve Şampiyonlar Ligi finali… Savunmanın yıkılmaz kulesi, yeşil siyah için ter dökmeye hazır. Hoş geldin Neven Subotic!" ifadelerine yer verildi.
NEVEN SUBOTIC KİMDİR?
10 Aralık 1988 tarihinde Sırbistan'ın Banja Luka kentinde dünyaya gelen Neven Subotic, futbola ABD'nin South Florida Bulls takımında başladı. 2006 yılında Mainz'e transfer olan ve 2007 yılında aynı takımla profesyonel sözleşme imzalayan Sırp stoper, 2008 yılında Borussia Dortmund'a transfer oldu. 8.5 sezon boyunca Dortmund ekibinde forma giyen başarılı oyuncu, 2017'de Köln'e kiralandı. 2018'de Saint-Etienne'e kiralanan Neven Subotic, 2019 yılında Union Berlin ile resmi sözleşme imzalamıştı. Geçtiğimiz sezon Alman ekibiyle 23 maça çıkan tecrübeli savunma oyuncusu, 1 gol kaydetti.
2 Bundesliga şampiyonluğu, 2 Almanya Kupası, 2 Almanya Süper Kupası ve Şampiyonlar Ligi finali…🏆🏆🏆🏆🏆🏆— Denizlispor Kulübü (@Denizlispor) September 18, 2020
Savunmanın yıkılmaz kulesi, yeşil siyah için ter dökmeye hazır.💚🖤
Hoş geldin Neven Subotic! pic.twitter.com/1R4jHlKfy8
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama