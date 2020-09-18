18 Eylül 2020, Cuma

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Son dakika transfer haberi: Neven Subotic resmen Denizlispor'da! Neven Subotic kimdir?

Neven Subotic resmen Denizlispor'da!
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Giriş Tarihi: 18.09.2020

Son dakika transferi haberi... ekiplerinden Yukatel Denizlispor, son olarak forması giyen Sırp stoper ile resmi sözleşme imzaladı.

Yeni sezona 5-1'lik yenilgilsiyle başlayan Denizlispor, bombasını patlattı. Yeşil-siyahlı takım Bundesliga ekibi 'da uzun yıllar forma giyen ve son olarak 'da formasını terleten tecrübeli stoper Neven Suboic'i kadrosuna kattığını açıkladı.

ekibi, Subotic transferini sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile duyurdu. Yapılan paylaşıma "2 Bundesliga şampiyonluğu, 2 Almanya Kupası, 2 Almanya Süper Kupası ve Şampiyonlar Ligi finali… Savunmanın yıkılmaz kulesi, yeşil siyah için ter dökmeye hazır. Hoş geldin !" ifadelerine yer verildi.

NEVEN SUBOTIC KİMDİR?

10 Aralık 1988 tarihinde 'ın Banja Luka kentinde dünyaya gelen Neven Subotic, futbola ABD'nin South Florida Bulls takımında başladı. 2006 yılında Mainz'e transfer olan ve 2007 yılında aynı takımla profesyonel sözleşme imzalayan Sırp stoper, 2008 yılında Borussia Dortmund'a transfer oldu. 8.5 sezon boyunca Dortmund ekibinde forma giyen başarılı oyuncu, 2017'de Köln'e kiralandı. 2018'de Saint-Etienne'e kiralanan Neven Subotic, 2019 yılında Union Berlin ile resmi sözleşme imzalamıştı. Geçtiğimiz sezon Alman ekibiyle 23 maça çıkan tecrübeli savunma oyuncusu, 1 gol kaydetti.

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