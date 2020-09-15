15 Eylül 2020, Salı

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Denizlispor Mehmet Ekici'ye talip oldu

Mehmet Ekici'ye sürpriz talip
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Giriş Tarihi: 15.09.2020

ekiplerinden , ile sözleşmesi bittikten sonra takımdan ayrılan tecrübeli orta saha oyuncusu 'yi kadrosuna katmak istiyor.

Süper Lig'e 5-1'lik yenilğisiyle başlayan gözünü transferlere çevirdi. İlk haftada oynadığı futbolla umut vermeyen yeşil-siyahlılarda teknik direktör 'nin yönetimden takviye talep ettiği ifade edildi. Yeşil-siyahlılar yeni sezon öncesi ile yollarını ayıran orta saha oyuncusu ile temasa geçtiği vurgulandı. Şu an boşta olan deneyimli orta saha oyuncusuna teklifin iletildiği ve Mehmet'ten cevap beklendiği dile getirildi.

LEINSMANN TAMAM
'de 'da oynayıp 2017-2018 sezonunda Fenerbahçe'ye olan 30 yaşındaki oyuncu geçen sezon ligde 8 maçta sarı-lacivertli formayı terletti. Mehmet Ekici için imkanlarını zorlayan Ege ekibinin son olarak Portekiz'in Boavista ekibinde oynayan defans oyuncusu Fabiano Leinsmann'la da anlaşma sağladığı ifade edildi. Brezilyalı futbolcunun Denizli'ye geldiği ve son görüşmelerin yapıldığı kaydedildi. Defansın sağında ve ortasında da forma giyen 28 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Portekiz Ligi'nde 28 müsabakaya çıktı.

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