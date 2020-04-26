26 Nisan 2020, Pazar

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Bülent Uygun: Ligi en iyi yerde bitireceğiz

Bülent Uygun: Ligi en iyi yerde bitireceğiz
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Giriş Tarihi: 26.04.2020

ekiplerinden 'u çalıştıran teknik direktör , pazartesi günü çalışmalara başlayacaklarını söyledi. Uygun, lig başlayana kadar takımı toparlayacaklarını ve sezonu en iyi yerde tamamlayacaklarını belirtti.

Süper Lig ekiplerinden 'da teknik direktör yaklaşık 1 aylık süre zarfında futbolcularının hazır duruma geleceğini söyledi. Corona virüsü salgını yüzünden takımdaki herkesin haftalardır evlerinden çıkmadığını dile getiren Uygun, "Çalışmalarımıza, sosyal mesafeyi koruyarak, oyuncularımızı 4'erli gruplara ayırıp pazartesi başlayacağız. Evden antrenman sistemi form kaybına neden oldu. Şu an liglerin başlama tarihi 12-14 Haziran olarak ön görüldü. Bu süreçte takımı toparlayacağız. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Son haftalarda grafiğimiz çok iyiydi. Maalesef bu salgın sorunuyla karşılaştık. Ancak camiamız bize güvensin, ligi en iyi yerde bitireceğiz ve yeni sezona güçlü bir şekilde hazırlanacağız" diye konuştu.

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Kaynak: DHA
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