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DENİZLİSPOR

Horoz’a üç takviye

Horoz’a üç takviye
DENİZLİSPOR
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Giriş Tarihi: 14.09.2020

Lige kötü başlayan Denizlispor'da yönetim kolları sıvadı.

Lige kötü başlayan Denizlispor'da yönetim kolları sıvadı. En az üç takviye daha yapmayı planlayan yönetimin stoper, orta saha ve kanat oyuncusu almayı hedefliyor. Denizli en son Malatya'dan Sakıb ile orta saha Özer'i kadroya kattı.
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