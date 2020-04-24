24 Nisan 2020, Cuma

DENİZLİSPOR

Denizlispor pazartesi günü antrenmanlara başlıyor

Denizlispor pazartesi günü antrenmanlara başlıyor
DENİZLİSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 24.04.2020

ekiplerinden Yukatel Denizlispor, pazartesi günü sosyal mesafeyi koruyarak gruplar halinde çalışmalara başlanacağını açıkladı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle liglerin ertelenmesiyle takım olarak antrenmanlara ara veren futbolcular, 27 Nisan Pazartesi günü topbaşı yapacak.

Tesisleri'nde bir araya gelecek oyuncular, nezaretinde çalışmalara başlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen yeşil-siyahlı ekibin teknik direktörü Bülent Uygun, "Sosyal mesafeyi korumak için dörderli şekilde idman yapacağız. Sosyal mesafe kurallarına uymamız gerekiyor. Diğer yandan sağlık açısından tüm tedbirler alınmış durumda." ifadelerini kullandı.

Rodellega en iyilerini açıkladı! Süper Lig'den... haberin devamı



YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DENİZLİSPOR HABERLERİ
Süper Lig ekibinde flaş ayrılık! Süper Lig ekibinde flaş ayrılık!
Rodellega en iyilerini açıkladı! Süper Lig'den... Rodellega en iyilerini açıkladı! Süper Lig'den...
Olcay kontrat istedi Olcay kontrat istedi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör