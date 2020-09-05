Denizlispor 3 transfer daha yapacak
Gelecek sezon Süper Lig'de sıkıntı yaşamak istemeyen Denizlispor'da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Ege ekibinde başkan Ali Çetin 3 transfer daha yaparak sezona girmek istediklerini ifade etti.
Süper Lig'de transferde son olarak Nottingham Forest'tan kaleci Costel Pantilimon ile sözleşme imzalayan Denizlispor'a Başkan Ali Çetin'den müjde geldi. Takviye çalışmalarının sürdüğünü belirten Çetin, 3 oyuncuyu daha kadrolarına dahil edeceklerini söyledi. Şu ana kadar 5 futbolcuya imza attırdıklarını söyleyen Çetin, "Sagal, Bakalorz, Cenk, Mesanovic ve Pantilimon'u renklerimize bağladık. Kaliteli transferler gerçekleştirdik, devamı gelecek" dedi.
Transfer döneminde çok titiz davrandıklarını da sözlerine ekleyen Ali Çetin şu şekilde sözlerini sürdürdü:
"Takımda direkt forma giyebilecek 5 oyuncuyu kadromuza dahil ettik. Transfer çalışmalarımız devam ediyor. 3 transfer daha yaparak kadromuzu güçlendirmek istiyoruz. İnce eleyip sık dokuyoruz. Hata yapma lüksümüz yok. Bu sezon çok daha iyi bir Denizlispor izleteceğiz."
Yeşil-siyahlılar 2020-2021 sezonun ilk maçında gelecek hafta cumartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda Göztepe ile kozlarını paylaşacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama