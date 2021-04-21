21 Nisan 2021, Çarşamba

SÜPER LİG

Ankaragücü - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Ankaragücü - Denizlispor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 Giriş Tarihi: 21.04.2021

Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Ankaragücü - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 36. hafta maçında Ankaragücü ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Ankaragücü - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ANKARAGÜCÜ - DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ankaragücü - Denizlispor maçı 21 Nisan Çarşamba günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

ANKARAGÜCÜ - DENİZLİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

MKE Ankaragücü (4-2-3-1): Korcan, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Pinto, İbrahim, Endri, Geraldo, Alper, Paintsil, Emre

Y. Denizlispor (4-2-3-1): Abdulkadir, Leismann, Oğuz, Mustafa, Sakıb, Bakalorz, Murawski, Özer, Diskerud, Sagal, Rodallega

BB Erzurumspor - Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? haberin devamı

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