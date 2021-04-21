Ankaragücü - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü ile Denizlispor karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Ankaragücü - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 36. hafta maçında Ankaragücü ile Denizlispor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Ankaragücü - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
ANKARAGÜCÜ - DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Ankaragücü - Denizlispor maçı 21 Nisan Çarşamba günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
ANKARAGÜCÜ - DENİZLİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
MKE Ankaragücü (4-2-3-1): Korcan, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Pinto, İbrahim, Endri, Geraldo, Alper, Paintsil, Emre
Y. Denizlispor (4-2-3-1): Abdulkadir, Leismann, Oğuz, Mustafa, Sakıb, Bakalorz, Murawski, Özer, Diskerud, Sagal, Rodallega
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