24 Ağustos 2020, Pazartesi

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Muris Mesanovic Yukatel Denizlispor'da

Denizlispor'dan golcü takviyesi
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Giriş Tarihi: 24.08.2020

ekiplerinden , forması giyen Boşnak golcü 'i sezon sonuna kadar kiraladı

Kulüpten yapılan açıklamada, yeşil-siyahlı ekibin, 'i, Çekya takımlarından 'dan sezon sonuna kadar kiraladığı belirtildi.

Açıklamada, kulüp binasında düzenlenen imza törenine asbaşkanları Can Cesur ve Ozan Katrancı'nın da katıldığı bildirildi.

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