24 Ağustos 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaraylı Jimmy Durmaz'a Denizlispor talip oldu!

Galatasaray'da flaş ayrılık iddiası!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 24.08.2020 Giriş Tarihi: 24.08.2020

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürerken, kulüpler transfer girişimlerini de hızlandırmış durumda... Özellikle dev kulüpler transferde oldukça atak bir görüntü sergilerken Galatasaray için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Transferde kaleci Cenk Gönen ve orta saha Martin Bakalorz'a imza attıran Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor, Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Jimmy Durmaz'a kanca attı. Yeşil-siyahlıların 31 yaşındaki oyuncuya teklif sunduğu ve Jimmy'den cevap beklediği ifade edildi. Sağ kanatta görev yapan tecrübeli futbolcunun da kariyerine Süper Lig'de devam etmek istediği öğrenilirken, 'nin de Jimmy Durmaz'la görüştüğü ileri sürüldü.

kariyerine doğduğu yer İsveç'in Malmö takımında başlayan Jimmy, 2012-2013 sezonunda Gençlerbirliği'ne imza attı. Başkent temsilcisinde 1.5 sezon top oynayan futbolcu, ardından ve Toulouse'da forma giydi. Geçen sezon Galatasaray'a gelen tecrübeli futbolcu, sarı-kırmızılılarda 15 resmi maça çıkıp sadece 1 kez gol sevinci yaşayabildi. Jimmy Durmaz kariyerinde 47 defa İsveç 'nda görev aldı.

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