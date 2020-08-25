25 Ağustos 2020, Salı

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Yukatel Denizlispor olağanüstü genel kurula gidiyor

Denizlispor olağanüstü genel kurula gidiyor
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Giriş Tarihi: 25.08.2020

ekiplerinden , olağanüstü genel kurula gitme kararı aldı. Denizli ekibi, 10 Eylül tarihinde olağanüstü genel kurul gerçekleştirecek.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, seçimli olağanüstü kongre kararı alındığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzün seçimli olağanüstü genel kurul toplantısı tüzüğümüzün 7. maddesi hükümleri doğrultusunda 10 Eylül Perşembe günü saat 20.00'de Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonu'nda yapılmasına, toplantıda çoğunluk sağlanamaması veya herhangi bir sebeple ertelenmesi halinde 18 Eylül Cuma günü aynı yer ve saatte yapılmasına karar verildi."

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