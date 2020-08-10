10 Ağustos 2020, Pazartesi

DENİZLİSPOR

Denizlispor'da Recep Niyaz'ın sözleşmesi uzatıldı

Recep Niyaz'ın sözleşmesi uzatıldı
DENİZLİSPOR
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Giriş Tarihi: 10.08.2020

ekiplerinden , sözleşmesi 2021 yılında sona erecek olan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren yeşil-siyahlılar, sözleşmesi 2021 yılında sona erecek olan 'la 2 yıllığına anlaşmaya vardı. Tesisleri'nde kulüp başkanı , başkan yardımcıları Salih Özcan ve Kaan Şanlıkan ve sportif direktör Burak Özsaraç'la bir araya gelen Recep Niyaz, kendisini 2023 yılına kadar yeşil-siyahlı yapan sözleşmeye imza attı.

İmza töreninde konuşan kulüp başkanı Ali Çetin, Denizlispor alt yapısında yetişen ve bugüne kadar takıma büyük katkı sağlayan Recep Niyaz'la sezon sonunda sona erecek sözleşmenin 2 yıl daha uzatıldığını ifade ederek, "Her iki taraf için de hayırlı olsun" dedi.

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