Denizlispor'da Recep Niyaz'ın sözleşmesi uzatıldı
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, sözleşmesi 2021 yılında sona erecek olan Recep Niyaz ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren yeşil-siyahlılar, sözleşmesi 2021 yılında sona erecek olan Recep Niyaz'la 2 yıllığına anlaşmaya vardı. Haluk Ulusoy Tesisleri'nde kulüp başkanı Ali Çetin, başkan yardımcıları Salih Özcan ve Kaan Şanlıkan ve sportif direktör Burak Özsaraç'la bir araya gelen Recep Niyaz, kendisini 2023 yılına kadar yeşil-siyahlı yapan sözleşmeye imza attı.
İmza töreninde konuşan kulüp başkanı Ali Çetin, Denizlispor alt yapısında yetişen ve bugüne kadar takıma büyük katkı sağlayan Recep Niyaz'la sezon sonunda sona erecek sözleşmenin 2 yıl daha uzatıldığını ifade ederek, "Her iki taraf için de hayırlı olsun" dedi.
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