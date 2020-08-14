14 Ağustos 2020, Cuma
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Transferler Prosinecki’den
Süper Lig'de yeni sezonda düşme korkusunu yaşamak istemeyen Denizlispor, iç ve dış transferde hareketli günler geçiriyor.
Süper Lig'de yeni sezonda düşme korkusunu yaşamak istemeyen Denizlispor, iç ve dış transferde hareketli günler geçiriyor. Dış transferde ilk imzayı eski file bekçisi Cenk Gönen'e attıran Denizli'nin Prosinecki'nin talebi doğrultusunda aynı ülkeden Rijeka'dan 25 yaşındaki orta saha Halilovic ve Torino'dan ayrılan 22 yaşındaki golcü Butic'i gündeme aldığı öğrenildi. Kulübüyle 1 yıl daha kontratı olan Halilovic, sezonu 36 maçta 4 gol, 3 asistle tamamladı. Bonservisi elindeki Butic ise Serie C'de kiralık oynadığı Cesena'da, 29 maçta 11 gol, 3 asist kaydetti. İç transferde de Mustafa Yumlu, Oğuz ve Recep'e imza attıran Horozlar, Zeki Yavru ve Rodallega'yla da bir an önce sözleşme imzalamak istiyor. Rodallega'ya Erzurumspor, Sacko'ya Alanyaspor, kaleci Tolgahan'a ise Adanaspor'un talip olduğu bildirildi.
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