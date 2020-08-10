10 Ağustos 2020, Pazartesi

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Denizlispor'da Prosinecki dönemi

Denizlispor'da Prosinecki dönemi
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Güncelleme Tarihi: 10.08.2020 Giriş Tarihi: 10.08.2020

ekiplerinden Yukatel , son olarak Hes Kablo 'u çalıştıran Hırvat teknik direktör 'nin takımın başına getirildiğini açıkladı.

Yukatel , teknik direktörlük görevi için ile anlaşmaya vardı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktör Robert Prosenicki ile ön protokol imzalamış olup, resmi imza töreni cuma günü tesislerimizde gerçekleştirilecektir" denildi.

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