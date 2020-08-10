Denizlispor'da Prosinecki dönemi

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, son olarak Hes Kablo Kayserispor'u çalıştıran Hırvat teknik direktör Robert Prosinecki'nin takımın başına getirildiğini açıkladı.

Yukatel Denizlispor, teknik direktörlük görevi için Robert Prosinecki ile anlaşmaya vardı.



Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktör Robert Prosenicki ile ön protokol imzalamış olup, resmi imza töreni cuma günü tesislerimizde gerçekleştirilecektir" denildi.

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