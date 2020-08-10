10 Ağustos 2020, Pazartesi

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Denizlispor Oğuz Yılmaz ile yeni sözleşme imzaladı

Denizlispor Oğuz Yılmaz ile yeni sözleşme imzaladı
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Giriş Tarihi: 10.08.2020

ekiplerinden Yukatel Denizlispor, savunma oyuncusu ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Mustafa ve Oğuz'la nikah tazeleyen Denizlispor sağ beki 'ya da prensipte anlaşma sağladı. Denizlispor'a geçen sezonun devre arasında 'dan transfer olan 27 yaşındaki Oğuz ilk senesinde Ege ekibiyle 1'inci Lig'de şampiyonluk yaşadı. Bu sezon 'de 27 maça çıkan deneyimli savunmacı toplam 2369 dakika süre aldı.

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