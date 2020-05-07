Denizlispor'dan Hugo Rodallega açıklaması! Takımdan ayrılacak mı?

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'dan, antrenmanlara çıkmadığı iddia edilen Kolombiyalı yıldız Hugo Rodallega ile ilgili resmi açıklama geldi. Denizlispor Başkan Yardımcısı Kaan Şanlıkan, tecrübeli golcüyle ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Süper Lig ekiplerinden Denizlispor'da forma giyen golcü futbolcu Hugo Rodallega'nın kulübüyle sıkıntılar yaşadığı gündeme geldi. Rodallega'nın antrenmanlara katılmak istemediği ve yönetime rest çektiği iddia edildi. Bu konuda Denizlispor'dan resmi bir açıklama geldi.



Radyospor'a konuşan Kaan Şanlıkan, Rodallega ile ilgili gündeme gelen haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

"ÇIKAN HABERLERE SADECE GÜLÜYORUZ"



Şanlıkan, "Rodallega ile ilgili çıkan haberlere sadece gülüyorum. Emin olun Rodallega da gülüyor. Kendisi bizim en önemli oyuncularımızdan biri. Herhangi bir sorunumuz yok" dedi.

"RODALLEGA'NIN AYRILMAK GİBİ BİR NİYETİ YOK"

Denizlispor başkan yardımcısı ayrıca, "Futbolcumuz antrenmanlara katılıyor. Takımdan ayrılmak gibi bir durum da söz konusu değil. Lig başlayınca Rodallega bizim yine en önemli silahlarımızdan biri olacak" ifadelerini kullandı.

RODALLEGA KAÇ GOL ATTI?



Bu sezon Denizlispor'da 24 maçta 2092 dakika süre alan Hugo Rodallega, 6 gol atarken 1 kez de asist yaptı.

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