17 Şubat 2020, Pazartesi

DENİZLİSPOR

Denizlispor'un teknik direktörü netleşiyor!

Denizlispor'un teknik direktörü netleşiyor!
DENİZLİSPOR
Giriş Tarihi: 17.02.2020

'de geçen hafta düşme hattında yer alan Hes Kablo 'a evinde tek golle yenilip 'le yollarını ayıran 'da adaylar netleşmeye başladı.

Yeni çalıştırıcısını en kısa sürede belirlemek isteyen yönetimin, ilk etapta Genç Milli Takımlar Sorumlusu 'la görüşeceği öğrenildi. Başkan Ali Çetin'in Kafkas'ı takımın başına getirmeyi planladığı ve bu hafta içinde görüşmelerin resmiyet kazanacağı vurgulandı.

Tolunay Kafkas dışında alternatifleri de olan Denizlispor'un , , ve 'ı da listede tuttuğu bildirildi. Teknik adamlık kariyerine 'da başlayan 51 yaşındaki Tolunay Kafkas, 'de , , ve Akhisarspor'u çalıştırdı. Deneyimli teknik adam, 2007-2008 sezonunda Kayserispor'la 'nı kazandı.

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