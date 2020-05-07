07 Mayıs 2020, Perşembe

DENİZLİSPOR

‘İyi bir Denizli izleteceğiz’

‘İyi bir Denizli izleteceğiz’
DENİZLİSPOR
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Giriş Tarihi: 07.05.2020

Denizlispor, sosyal mesafe kuralına uyarak günde 1 saat yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürüyor.

Denizlispor, sosyal mesafe kuralına uyarak günde 1 saat yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Bülent Uygun, "Ara verilmeden önce çok iyi bir ivme yakalamıştık. Bu durumu en az hasarla atlatmak için çalışma programı hazırladık. Taraftarlarımız endişe etmesin, iyi bir Denizli izletmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.

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