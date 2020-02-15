15 Şubat 2020, Cumartesi

SÜPER LİG

MAÇ SONUCU l Yukatel Denizlispor 0-1 Hes Kablo Kayserispor | ÖZET

Kayserispor galibiyet hasretine son verdi
SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 15.02.2020 Giriş Tarihi: 15.02.2020

'in 22. haftasında sahasında 'u ağırladı. Karşılıklı atakların olduğu karşılaşmada konuk ekip Kayserispor, deplasmanda Denizlispor'u 1-0 mağlup etti ve 7 haftalık galibiyet hasretine son verdi.

'in 22. haftasında evinde ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken, maçın tek golünü 69. dakikada Mensah'ın asistinde Sapunaru'dan geldi ve sarı-kırmızılı ekip mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla beraber Yukatel Denizlispor 24 puanda kalırken, konuk ekip Hes Kablo Kayserispor ise 15 puana yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

Karşılaşmanın 3. dakikasında rakip ceza sahası dışında topu kapan Sacko'nun yaptığı ortada ceza sahası içerisinde Estupinan'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

4'üncü dakikada gelişen Denizlispor atağında Sacko'nın sağdan ortasına Estupinan'ın şutu auta çıktı.

6'ncı dakikada Kayserispor defansının uzaklaştırmaya çalıştığı topu ceza sahasının hemen dışında önünde bulan Denizlisporlu Sacko'nun gelişine şutu, yandan auta çıktı.

26'ncı dakikada sağ kanattan hareketlenen konuk ekipten Mesanovic'in ceza sahasına girer girmez sert şutu yan ağlarda kaldı.

27'nci dakikada Kayserispor gole yaklaştı. Kornerden gelen topta ceza alanı dışından Lopes'in şutunu Henrique topuğuyla tamamlamaya çalıştı, meşin yuvarlak yan direkten döndü.

İlk yarı golsüz bitti.

63'üncü dakikada Denizlispor'dan Olcay'ın ceza sahası dışından cılız şutu kalecide kaldı.

69'uncu dakikada Kayserispor öne geçti. Mensah'ın sol kanattan ortasında Sapunaru'nun ceza alanında kafa şutu ağlarla buluştu: 0-1.

90+1'inci dakikada Denizlisporlu Mustafa'nın yakın mesafeden kafa şutunda kaleci Lung gole izin vermedi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SÜPER LİG HABERLERİ
Ankaragücü - Fenerbahçe maçına dair tüm bilgiler! Ankaragücü - Fenerbahçe maçına dair tüm bilgiler!
Konyaspor - Göztepe | İlk 11'ler belli oldu Konyaspor - Göztepe | İlk 11'ler belli oldu
Flaş yorum! 'Hücumda anahtar formül yok' Flaş yorum! 'Hücumda anahtar formül yok'
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör