MAÇ SONUCU l Yukatel Denizlispor 0-1 Hes Kablo Kayserispor | ÖZET
Süper Lig'in 22. haftasında Yukatel Denizlispor sahasında Hes Kablo Kayserispor'u ağırladı. Karşılıklı atakların olduğu karşılaşmada konuk ekip Kayserispor, deplasmanda Denizlispor'u 1-0 mağlup etti ve 7 haftalık galibiyet hasretine son verdi.
Süper Lig'in 22. haftasında Yukatel Denizlispor evinde Hes Kablo Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken, maçın tek golünü 69. dakikada Mensah'ın asistinde Sapunaru'dan geldi ve sarı-kırmızılı ekip mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla beraber Yukatel Denizlispor 24 puanda kalırken, konuk ekip Hes Kablo Kayserispor ise 15 puana yükseldi.
MAÇTAN DAKİKALAR
Karşılaşmanın 3. dakikasında rakip ceza sahası dışında topu kapan Sacko'nun yaptığı ortada ceza sahası içerisinde Estupinan'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
4'üncü dakikada gelişen Denizlispor atağında Sacko'nın sağdan ortasına Estupinan'ın şutu auta çıktı.
6'ncı dakikada Kayserispor defansının uzaklaştırmaya çalıştığı topu ceza sahasının hemen dışında önünde bulan Denizlisporlu Sacko'nun gelişine şutu, yandan auta çıktı.
26'ncı dakikada sağ kanattan hareketlenen konuk ekipten Mesanovic'in ceza sahasına girer girmez sert şutu yan ağlarda kaldı.
27'nci dakikada Kayserispor gole yaklaştı. Kornerden gelen topta ceza alanı dışından Lopes'in şutunu Henrique topuğuyla tamamlamaya çalıştı, meşin yuvarlak yan direkten döndü.
İlk yarı golsüz bitti.
63'üncü dakikada Denizlispor'dan Olcay'ın ceza sahası dışından cılız şutu kalecide kaldı.
69'uncu dakikada Kayserispor öne geçti. Mensah'ın sol kanattan ortasında Sapunaru'nun ceza alanında kafa şutu ağlarla buluştu: 0-1.
90+1'inci dakikada Denizlisporlu Mustafa'nın yakın mesafeden kafa şutunda kaleci Lung gole izin vermedi.
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