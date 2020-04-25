25 Nisan 2020, Cumartesi
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Kale yerlilerin
Denizlispor'da Adam Stackhowiak'ın sözleşmesini tek taraflı feshetmesinin ardından, eldivenler yerli file bekçilerine kaldı.
Denizlispor'da Adam Stackhowiak'ın sözleşmesini tek taraflı feshetmesinin ardından, eldivenler yerli file bekçilerine kaldı. Ege ekibinde kale rotasyonu belli olurken, sezon başında Sivasspor'dan transfer edilen Tolgahan Acar, takımın as kalecisi durumuna geldi. 33 yaşındaki kaleci, kupada ise 6 maçta forma giymişti. Denizlispor altyapısından yetişen Hüseyin Altıntaş ise takımın ikinci kalecisi oldu. Teknik heyetin, U19 takımında forma giyen genç kaleci Ali Eren Yalçın'ı da A takım kadrosuna dahil etmeyi planladığı belirtildi.
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