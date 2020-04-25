25 Nisan 2020, Cumartesi

DENİZLİSPOR

Kale yerlilerin

Kale yerlilerin
DENİZLİSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 25.04.2020

Denizlispor'da Adam Stackhowiak'ın sözleşmesini tek taraflı feshetmesinin ardından, eldivenler yerli file bekçilerine kaldı.

Denizlispor'da Adam Stackhowiak'ın sözleşmesini tek taraflı feshetmesinin ardından, eldivenler yerli file bekçilerine kaldı. Ege ekibinde kale rotasyonu belli olurken, sezon başında Sivasspor'dan transfer edilen Tolgahan Acar, takımın as kalecisi durumuna geldi. 33 yaşındaki kaleci, kupada ise 6 maçta forma giymişti. Denizlispor altyapısından yetişen Hüseyin Altıntaş ise takımın ikinci kalecisi oldu. Teknik heyetin, U19 takımında forma giyen genç kaleci Ali Eren Yalçın'ı da A takım kadrosuna dahil etmeyi planladığı belirtildi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DENİZLİSPOR HABERLERİ
Denizlispor pazartesi günü antrenmanlara başlıyor Denizlispor pazartesi günü antrenmanlara başlıyor
Süper Lig ekibinde flaş ayrılık! Süper Lig ekibinde flaş ayrılık!
Rodellega en iyilerini açıkladı! Süper Lig'den... Rodellega en iyilerini açıkladı! Süper Lig'den...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör