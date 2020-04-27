27 Nisan 2020, Pazartesi

DENİZLİSPOR

Horoz sahaya iniyor

Horoz sahaya iniyor
DENİZLİSPOR
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Giriş Tarihi: 27.04.2020

Denizli, bugün 4’erli gruplar halinde idmanlara başlıyor. Teknik Direktör Bülent Uygun, yaklaşık 1 ay içinde futbolcuların hazır olacağını söyledi.

Süper Lig ertelenmeden önce çıkıştaki takımlardan olan Denizlispor, bugün saha çalışmalarına kendi tesislerinde başlıyor. Yaklaşık 1 aylık süre zarfında futbolcularının hazır duruma geleceğini, yaşadıkları koronavirüs salgını yüzünden takımdaki herkesin haftalardır evlerinden çıkmadığını vurgulayan Teknik Direktör Bülent Uygun, bunun da form kaybına neden olduğunu belirtti. Bülent Uygun, "Çalışmalarımıza, sosyal mesafeyi koruyarak, oyuncularımızı 4'erli gruplara ayırıp yarın (bugün) başlayacağız. Evden antrenman sistemi form kaybına neden oldu. Şu an liglerin başlama tarihi 12-14 Haziran olarak ön görüldü. Bu süreçte takımı toparlayacağız. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Son haftalarda grafiğimiz çok iyiydi. Maalesef bu salgın sorunuyla karşılaştık. Ancak camiamız bize güvensin, ligi en iyi yerde bitireceğiz ve yeni sezona güçlü bir şekilde hazırlanacağız" şeklinde konuştu.

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