10 Mart 2020, Salı

DENİZLİSPOR

Denizlispor'dan Gençlerbirliği'ne geçiş yok!

Denizlispor'dan Gençlerbirliği'ne geçiş yok!
DENİZLİSPOR
Giriş Tarihi: 10.03.2020

'de BtcTurk 'u 2-0 yenip deplasmanda ile 2-2 berabere kalarak alt sıralardan uzaklaşan Yukatel Denizlispor, bu hafta konuk edeceği 'ne, son 2 senede gol sevinci dahi yaşatmadı.

Geçen sezon 1'inci Lig'de de 'ne rakip olan yeşil-siyahlılar evinde Başkent temsilcisi ile golsüz berbere kalırken, 'daki maçı 3-0 kazandı. Bu sezon 'e yükselen iki takımın ilk yarıdaki kapışmasında kazanan taraf yine Denizlispor oldu. Ege ekibi Eryaman Stadı'nda Gençlerbirliği'ni bu kez 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Teknik direktör yönetiminde hazırlıklarına devam eden Denizlispor'da sakatlıkları süren sağ bek Lopez, sol bek Bergdich ve orta saha Mbamba idmanda yer alamadı. maçında sarı kart gören orta saha Murawski de cezalı duruma düştü. Bülent Uygun, Gençlerbirliği maçına çok moralli hazırlandıklarını belirterek, "Fenerbahçe karşılaşmasında 3 puanı kaçırdık ama aldığımız 1 puan da kötü olamaz. Taraftarımızın desteği ile Gençlerbirliği'ne karşı galibiyet almak istiyoruz. En iyi şekilde maçımıza hazırlanıyoruz" diye konuştu.

Recep Niyaz'dan Fenerbahçe'ye şok sözler!

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DENİZLİSPOR HABERLERİ
Recep Niyaz'dan Fenerbahçe'ye şok sözler! Recep Niyaz'dan Fenerbahçe'ye şok sözler!
Denizlispor tarihi fırsatı kaçırdı Denizlispor tarihi fırsatı kaçırdı
Recep Niyaz'dan Fenerbahçe'ye şok sözler! Recep Niyaz'dan Fenerbahçe'ye şok sözler!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör