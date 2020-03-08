08 Mart 2020, Pazar

DENİZLİSPOR

Recep Niyaz'dan Fenerbahçe'ye şok sözler!

Recep Niyaz'dan Fenerbahçe'ye şok sözler!
DENİZLİSPOR
Giriş Tarihi: 08.03.2020

'in 25. haftasında , 'de 'u konuk etti. Karşılaşma, sarı-lacivertlilerin son dakika golüyle 2-2 eşitlikle sona erdi. Maçın ardından bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen , Fenerbahçe hakkında flaş sözler sarfetti. İşte detaylar...

'in 25. haftasında sahasında ile 2-2 berabere kaldı ve galibiyet hasretini 6 haftaya çıkardı. Denizlispor'da kariyerini sürdüren , maç sonrası açıklamalarda bulundu.

"Altyapısından yetiştiğin Fenerbahçe ile berabere kaldınız, neler söyleyeceksin?" sorusuna yanıt veren Recep Niyaz, "Öncelikle bir şeyi düzeltmek istiyorum, çocukluğum Denizlispor altyapısında geçti. Altyapımın %75'i Denizlispor, %25'i Fenerbahçe'dir. Bende hakları vardır ama yüzdesi budur. Bunu söylemek istedim" ifadelerini kullandı.

Karşılaşmayı da değerlendiren genç oyuncu, "Maçtan önce 1 puan verseler isterdik ama böyle bir maçta Fenerbahçe gibi bir takımı zor duruma sokup son saniyede yenilen golle 1 puan almak üzücü. Son saniyede hatalar zinciri oldu. Son 30 saniyede golü yedik. Hepimiz aslanlar gibi mücadele ettik. Şimdi önümüzde Gençlerbirliği maçı var çok önemli. Her puanı almak istiyoruz. Fenerbahçe çok daha iyi olacaktır. Ama bizim amacımız ligde kalmak herkesin ayağına sağlık" dedi.

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