Denizlispor keyifli

Yeni Malatyaspor galibiyetinin ardından Kadıköy’den 1 puanla dönen Denizlispor’da teknik direktör Bülent Uygun, “Taraftarımızın desteği ile Gençlerbirliği’ni devirmek istiyoruz” dedi.

Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'u 2-0 yenip deplasmanda F.Bahçe ile 2-2 berabere kalarak alt sıralardan uzaklaşan Denizlispor, bu hafta konuk edeceği G.Birliği'ne, son 2 senede gol sevinci dahi yaşatmadı. Geçen sezon TFF 1. Lig'de de Başkent ekibine rakip olan yeşil-siyahlılar evinde golsüz berbere kalırken, Ankara'daki maçı 3-0 kazandı. Bu sezon ligdeki ilk maçta da Horoz 2-0'la gülen taraf oldu. G.Birliği maçına çok moralli hazırlandıklarını belirten Teknik Direktör Bülent Uygun, "F.Bahçe maçında 3 puanı kaçırdık ama 1 puan da kötü olamaz. Taraftarımızın desteği ile G.Birliği'ni devirmek istiyoruz. En iyi şekilde hazırlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

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