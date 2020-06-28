Süper Lig: Çaykur Rizespor 2-2 Yukatel Denizlispor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 29. haftasında düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada Çaykur Rizespor, Yukatel Denizlispor'u ağırladı. Karadeniz ekibi, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada Yukatel Denizlispor ile 2-2 berabere kaldı.

Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor ile Yukatel Denizlispor karşı karşıya geldi.

Konuk ekibin gollerini 20. dakikada Estupinan, 30 dakikada Fernandes (k.k) attı.

2-0 geriye düşen Karadeniz ekibi, 40. dakikada Milan Skoda ile farkı 1'e indiren golü attı ve mücadelenin ilk yarısı bu sonuçla sona erdi.

Ev sahibi ekipte 71'te Boldrin sahneye çıktı ve skoru 2-2'ye getiren golü attı.

Bu sonuçla birlikte Çaykur Rizespor 29 puana çıkarken, Denizlispor ise 32 puana yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

20. dakikada Yukatel Denizlispor'un sağ kanattan kullandığı kornerde kafalardan seken topa son olarak Estupinan dokunarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1



28. dakikada ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Tunay Torun tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.



32. dakikada Özgür Çek sağ kanattan çektiği şuta ters kafa vuran Ivanildo topu kendi ağlarına gönderdi. 0-2



40. dakikada Çaykur Rizespor Morozyuk ile sağ kanattan atak geliştirdi. Morozyuk'un ortasını karşılayan Skoda beklemeden topu ağlarla buluşturdu. 1-2

47. dakikada sol taraftan ceza sahası içerisine giren Samudio'nun pasında, bekletmeden Boldrin'in vuruşunda top az farkla üsten auta çıktı.

49. dakikada Boldrin'in ceza sahası içerisine aşırtma pasında Tunay Torun'un kafa ile kontrol ettikten sonra röveşata vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Tolgahan Acar'da kaldı.

52. dakikada Vetrih'in sağdan ceza sahası içerisine ortasında, Skoda'nın uzanarak yerden kafa vuruşunda kaleci Tolgahan Acar, yatarak topu kontrol etti.

71. dakikada ev sahibi ekip beraberliği sağladı. Sağ kanatta topla buluşan Boldrin, üç kişiden kurtulduktan sonra ceza yayı üzerinden vuruşunda, defansta Ben Youssef'e çarpan meşin yuvarlak kaleci Tolgahan Acar'ı yanıltarak filelere gitti: 2-2

Mücadele, 2-2 sona erdi.

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