08 Mart 2020, Pazar

DENİZLİSPOR

Bülent Uygun: “Kaybettiğimiz 3 puan için üzgünüz”

“Kaybettiğimiz 3 puan için üzgünüz”
DENİZLİSPOR
Giriş Tarihi: 08.03.2020

Denizlispor , berabere kaldıkları mücadelesi sonrası, “Maçtan önce 1 puan önemliydi dedik ama şimdi baktığımızda kaybettiğimiz 3 puan için üzüntülüyüz” dedi.

'in 25. haftasında deplasmanında ile 2-2 berabere kalan Denizlispor'da Teknik Direktör , maç sonu değerlendirmelerde bulundu. Kaybettikleri 3 puan için üzgün olduklarını belirten Uygun, "Maçtan önce 1 puan önemli olacak dedik, Fenerbahçe gibi bir deplasmanda. Ligin önemli takımlarından birine karşı oynuyorsunuz. Yetenekli ayakları olan bir takım. Ben yıllarca burada futbol oynadım, gol kralı oldum ve asker selamı verdim. Burayı iyi bilirim. Rakibimizi iyi analiz ettik. Tüm bireysel yeteneklerimizi sergiledik. Geriye düşsek de ayağa kaldık. İkinci yarı birçok gol pozisyonuna girdik. Golü de bulduk. Ama son dakika duran topla yaptığımız bir hata sonucu berabere kaldık. Kaybettiğimiz 3 puan için üzüntülüyüz. Önemli bir maçımız var. Evimizde oynayacağımız maçları kazanmalıyız. Keyifli bir lig izliyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta 3 puanı alarak yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DENİZLİSPOR HABERLERİ
F.Bahçe 1 puanı uzatmalarda kurtardı F.Bahçe 1 puanı uzatmalarda kurtardı
Denizlispor 15 yıldır F.Bahçe galibiyetine hasret Denizlispor 15 yıldır F.Bahçe galibiyetine hasret
Denizlispor'u sakatlar vurdu Denizlispor'u sakatlar vurdu
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör