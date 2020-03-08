Spor yazarları Fenerbahçe-Yukatel Denizlispor maçını değerlendirdi

Sakatlanan Kruse'nin yerine giren Zajc, hızı biraz arttırdı, seyirci dikine oynamayı özlediği için,Zajc'ın dağlara, taşlara giden şutunu bile alkışlıyordu. Aspordaki kupa maçlarının yorumculuğunu yaparken "fizik olarak 90 dakikayı kaldıracak ya da ilk 11 başlayacak durumda değil "diye eleştirdiğim ve bu yüzden de tepki aldığım Ferdi'yi çıkarıp, Tolga ile ikinci yarıya çıktı ve daha iyi oynamaya, Daha hızlı ve öne doğru oynamaya başladılar, gol de buldular ancak faul nedeniyle sayılmadı.