02 Mart 2020, Pazartesi

DENİZLİSPOR

Mustafa Yumlu: Bu şanlı bayrak için her şeyi yapmaya değer

Bu şanlı bayrak için her şeyi yapmaya değer
DENİZLİSPOR
Güncelleme Tarihi: 02.03.2020 Giriş Tarihi: 01.03.2020

Yukatel Denizlispor'un ilk golünü atan , yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, 'de şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet, gazilere acil şifalar diledi. Merhum 'nun bir sözünü hatırlatan Mustafa Yumlu, şöyle konuştu:

"Biz millet olarak savaşı sevmiyoruz ama söz konusu vatansa dünyanın şah damarını keseriz. Biz böyle bir ümmet ve milletiz. Biz böyle ülkemize milletimize sahip çıkıyoruz. Evet ben belki bedelli askerlik yaptım ama şu an yemin ediyorum abdestliyim. Şu an oraya 'e Mehmetçik kardeşlerimizin yanına gitmek için can atıyorum. Konuşurken bile boğazlarım düğümleniyor. Eve belki acemiyim. Bizi orada gitmek istesek bile savaşa ya da operasyona göndermeyecekler. Ama en azından kardeşlerimizin erzaklarını, mühimmatlarını, çantalarını ve gerekirse o çamur olmuş ayakkabı ve botlarını temizlerim. Çünkü bu ülke bu devlet bu millet ve bu şanlı bayrak için her şeyi yapmaya değer. Ben kefenimle hazırım oraya gitmek için. Kefenimi giydim bekliyorum. Ülkemiz, vatanımız ve bu topraklar sahipsiz değil."

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