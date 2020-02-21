21 Şubat 2020, Cuma

DENİZLİSPOR

Denizlispor'da Bülent Uygun dönemi

Denizlispor'da Bülent Uygun dönemi
DENİZLİSPOR
Güncelleme Tarihi: 21.02.2020 Giriş Tarihi: 21.02.2020

’da Teknik Direktör Mehmet Özdilek ile yollarının ayrılmasının ardından takımın başına getirildi. Teknik Direktör Bülent Uygun’la sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı.

Kayserispor maçı ardından Teknik Direktör Mehmet Özdilek ile yollarını ayıran 'un yeni Teknik Direktörü oldu.

Tecrübeli teknik adam en son olarak ekiplerinden Kayserispor'u çalıştırmıştı.

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