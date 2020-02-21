21 Şubat 2020, Cuma
BİZE ULAŞIN
Denizlispor'da Bülent Uygun dönemi
Güncelleme Tarihi: 21.02.2020 Giriş Tarihi: 21.02.2020
Denizlispor’da Teknik Direktör Mehmet Özdilek ile yollarının ayrılmasının ardından takımın başına Bülent Uygun getirildi. Teknik Direktör Bülent Uygun’la sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı.
Kayserispor maçı ardından Teknik Direktör Mehmet Özdilek ile yollarını ayıran Denizlispor'un yeni Teknik Direktörü Bülent Uygun oldu.
Tecrübeli teknik adam en son olarak Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'u çalıştırmıştı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DENİZLİSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...