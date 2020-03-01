Bülent Uygun: Bu vatan uğruna ne gerekiyorsa yaparız

Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendikleri maç sonrası yaptığı açıklamada, İdlib’de meydana gelen ve 34 askerin şehit olduğu olaya değinerek, futboldan daha çok vatan ve milletle ilgili konuşmak istediğini söyledi.

Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Yeni Malatyaspor karşısında alınan 2-0'lık galibiyetle ilgili olarak, "Haftalardır içeride galip gelememek ve iyi oynayamamanın verdiği psikolojik problem vardı. Denizlispor camiasını hak eden, o formayı hak eden futbolumuzu sahada sergilemeye devam edeceğiz. Sahada futbol adına güzel şeyler yapan bir Denizlispor vardı" dedi.

Süper Lig'in 24. haftasında Denizlispor evinde Yeni Malatyaspor ağırladı. Karşılaşmada yeşil-siyahlı ekip ilk ve ikinci yarıda bulduğu gollerle rakibini 2-0 yenmeyi başardı. Maç sonrası basın toplantısı düzenleyen ve karşılaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bülent Uygun, öncelikle İdlib'de meydana gelen ve 34 askerin şehit olduğu olaya değinerek, futboldan daha çok vatan ve milletle ilgili konuşmak istediğini ifade etti. Bülent Uygun, "Özellikle şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar, Türk milletinin de başı sağ olsun. Biz gönlümüzde bayraklarımızı yarıya indirdik, yas yaşıyoruz hep beraber ama bununla birlikte de yüreğimizde bayrağımızı ters astık. Bu vatan, millet uğruna hep beraber Allah'ın izniyle ne gerekiyorsa yapacağımızdan hiç kimsenin şüphesi yok. Çünkü Türk milleti kahramandır. Kanında da bu vardır" dedi.



"FUTBOLUMUZU SAHADA SERGİLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Açıklamasında daha sonra maça ilişkin düşünceleri aktaran Bülent Uygun, Denizlispor camiasını hak eden o formayı hak eden futbolu sahada sergilemeye devam edeceklerini kaydederek şunları söyledi:

"Taraftarlarımız da bugün bayraklarıyla buraya kadar gelerek birliğimizi ve beraberliğimizi dünyaya haykırmaya çalıştı, o yüzden onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Futbol adına baktığınızda kazanmamız gereken bir maçtı. Bizim için uzun zamandan beri, haftalardır içeride galip gelememek ve iyi oynayamamanın verdiği psikolojik problem vardı. Ama bugün itibariyle 24 taneye yakın şut atmışız, 33 tane gol girişimi için orta yapmışız, 2 tane topumuz direkten dönmüş ve iki yarısında da istekli, arzulu, futbol adına güzel şeyler yapan bir Denizlispor vardı. Eksiklerimiz var, daha çok çalışmaya ihtiyacımız var. Çalışacağız, Denizlispor camiasını hak eden, o formayı hak eden futbolumuzu sahada sergilemeye devam edeceğiz. Bundan sonra inşallah bu şekilde devam etmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Hepinize ayrıca teşekkür ederim, sevgi ve saygılarımı iletiyorum."

DİĞER