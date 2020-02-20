20 Şubat 2020, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Denizlispor Bülent Uygun ile prensip anlaşmasına vardı
Giriş Tarihi: 20.02.2020
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, son olarak Hes Kablo Kayserispor’u çalıştıran teknik direktör Bülent Uygun’la prensip anlaşmasına vardı.
Denizlispor'da Mehmet Özdilek'ten boşalan teknik direktörlük görevine Bülent Uygun'un getirilmesi planlanıyor. Denizlispor Başkanı Ali Çetin, 48 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı Bülent Uygun ile prensipte anlaşmaya vardıklarını, fakat görüşmelerin halen devam ettiğini kaydetti. Bülent Uygun'la imza atılmasının, an meselesi olduğu öğrenildi. Son olarak Kayserispor'u çalıştıran Uygun, sarı-kırmızılıların başında 7 karşılaşmada görev alırken, 2 galibiyet, 5 mağlubiyet elde etti.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DENİZLİSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...