Denizlispor Bülent Uygun ile prensip anlaşmasına vardı

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, son olarak Hes Kablo Kayserispor’u çalıştıran teknik direktör Bülent Uygun’la prensip anlaşmasına vardı.

Denizlispor'da Mehmet Özdilek'ten boşalan teknik direktörlük görevine Bülent Uygun'un getirilmesi planlanıyor. Denizlispor Başkanı Ali Çetin, 48 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı Bülent Uygun ile prensipte anlaşmaya vardıklarını, fakat görüşmelerin halen devam ettiğini kaydetti. Bülent Uygun'la imza atılmasının, an meselesi olduğu öğrenildi. Son olarak Kayserispor'u çalıştıran Uygun, sarı-kırmızılıların başında 7 karşılaşmada görev alırken, 2 galibiyet, 5 mağlubiyet elde etti.