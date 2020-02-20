20 Şubat 2020, Perşembe

DENİZLİSPOR

Denizlispor Bülent Uygun ile prensip anlaşmasına vardı

Horoz 'Uygun' adım
DENİZLİSPOR
Giriş Tarihi: 20.02.2020

ekiplerinden Yukatel Denizlispor, son olarak Hes Kablo ’u çalıştıran teknik direktör ’la prensip anlaşmasına vardı.

Denizlispor'da 'ten boşalan teknik direktörlük görevine 'un getirilmesi planlanıyor. Denizlispor Başkanı , 48 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı Bülent Uygun ile prensipte anlaşmaya vardıklarını, fakat görüşmelerin halen devam ettiğini kaydetti. Bülent Uygun'la imza atılmasının, an meselesi olduğu öğrenildi. Son olarak 'u çalıştıran Uygun, sarı-kırmızılıların başında 7 karşılaşmada görev alırken, 2 galibiyet, 5 mağlubiyet elde etti.

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