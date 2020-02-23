23 Şubat 2020, Pazar

DENİZLİSPOR

Horoz’da Mbamba şoku

Horoz’da Mbamba şoku
DENİZLİSPOR
Giriş Tarihi: 23.02.2020

Yeni Bülent Uygun ile Kasımpaşa maçına hazırlanan Yukatel Denizlispor'da Kibong Mbamba da sakatlandı.

Yeni Bülent Uygun ile Kasımpaşa maçına hazırlanan Yukatel Denizlispor'da Kibong Mbamba da sakatlandı. Son 2 maçta ilk 11'de sahaya çıkan 31 yaşındaki orta sahanın sol kasığında yırtık tespit edildiği belirtildi. 'da Tiago Lopes, Bergdich ve Onazi de Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DENİZLİSPOR HABERLERİ
Yukatel Denizlispor hazırlıklarını sürdürdü Yukatel Denizlispor hazırlıklarını sürdürdü
Denizlispor'da Bülent Uygun dönemi Denizlispor'da Bülent Uygun dönemi
Denizlispor'da Bülent Uygun dönemi Denizlispor'da Bülent Uygun dönemi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör