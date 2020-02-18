18 Şubat 2020, Salı

DENİZLİSPOR

Denizlispor'un hedefi Süper Lig'de kalıcı olmak

Denizlispor'un hedefi Süper Lig'de kalıcı olmak
DENİZLİSPOR
Giriş Tarihi: 18.02.2020

Kulübü Başkanı Ali Çetin, 'de kalıcı olmak istediklerini, oyuncuların bu hedefle elinden gelen çabayı göstereceğini, camianın birlik olarak buna destek olması gerektiğini bildirdi.

Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Muhammet Karaçay'ı ziyaret ederek basın mensuplarıyla bir araya gelen Çetin, arayışlarının sürdüğünü, görüştükleri birkaç ismin olduğunu söyledi. Takımın ve camianın bu haftadan itibaren eski birlik, beraberlik ve heyecanına kavuşması gerektiğini, koydukları hedeften biraz geri kaldıklarını ancak kaybettikleri çok fazla bir şeyin olmadığını aktaran Çetin, futbolcuların da artık farklı bir 'u gösterme konusunda istekli olduğunu kaydetti.

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Sahalarında Hes Kablo Kayserispor'a yenildikleri için bütün şehirden özür dilediklerini ifade eden Çetin, "İyi top oynayamadık. Ligin en son sırasındaki takıma karşı yenildik. Eski heyecanımızı da bu maçtan itibaren geri kazanacağız. O birlik ve beraberliği, taraftarımız ve şehir olarak toparlanıp yaşamamız, yaşatmamız lazım. Onun için herkesin yanımızda olmasını bekliyoruz. Biz bu ligde kalıcı olmak için mücadele edeceğiz. Oyuncularımız varını yoğunu ortaya koyacaktır." diye konuştu. Zorlu bir lig mücadelesinin yaşandığını dile getiren Çetin, zoru başaran bir takım olduklarını, bu sezonu iyi bir yerde bitirmek istediklerini belirtti.

ÖDEMEDEKİ GECİKMELER

Kamptan ayrılan Gambiyalı futbolcu Modou Barrow'la görüşüldüğünü kaydeden Çetin, şunları ifade etti:

"Barrow yaptığı hatanın farkında. Zaman zaman bunlar yaşanıyor. Bizim Barrow'a sadece 14 günlük bir borcumuz var. Devre arasından itibaren 7 maçtan beri çok sıkıntı yaşadık. Puan alamadık doğru dürüst. Onun için de maddi olarak eksiye düştük. O sıkıntı nedeniyle de Barrow'un 14 günlük bir ödeme gecikmesi oldu. Barrow bizim kardeşimiz, çocuğumuz, başarılı bir arkadaşımız. Maalesef 'de ödemelerde ufak tefek sıkıntılar olabiliyor."

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