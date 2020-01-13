13 Ocak 2020, Pazartesi

DENİZLİSPOR

Olcay çok iddialı

Olcay çok iddialı
DENİZLİSPOR
Giriş Tarihi: 13.01.2020

Denizli'nin yıldız ismi Olcay Şahan, 2. yarı öncesi iddialı.

Denizli'nin yıldız ismi Olcay Şahan, 2. yarı öncesi iddialı. Şahan, "2. yarının ilk ayı bizim için çok önemli. Çünkü kupada devam etmek, lige iyi başlamak istiyoruz ve direkt rakiplerimiz olan Antalya ve Göztepe'ye galip gelip, üst sıraları hedeflemek istiyoruz" dedi.

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