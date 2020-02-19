Yukatel Denizlispor Bülent Uygun'la prensipte anlaştı
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da, teknik direktör Bülent Uygun ile prensipte anlaşıldığı bildirildi. Bülent Uygun son olarak Kayserispor'u çalıştırmıştı.
Süper Lig'de geçen hafta evinde Hes Kablo Kayserispor'a 1-0 yenilip teknik direktör Mehmet Özdilek'le yollarını ayıran Yukatel Denizlispor, yeni çalıştırıcısını belirledi. Yeşil-siyahlı yönetim son olarak bu sezon Kayserispor'u çalıştıran teknik direktör Bülent Uygun'la anlaşma sağladı. Özdilek'in ayrılmasının ardından birçok teknik adamla temasa geçen ve Hikmet Karaman'la anlaşma aşamasına gelen Denizlispor'un, son anda rotayı Uygun'a çevirdiği ve 48 yaşındaki teknik adamla en kısa zamanda resmi sözleşme imzalayacağı bildirildi.
Teknik direktörlük kariyeriye 2008 yılında Demir Grup Sivasspor'da başlayan deneyimli çalıştırıcı, Bucaspor, Eskişehirspor, Elazığspor, Gaziantepspor, Osmanlıspor ve Kayserispor'da görev yaptı. Yurt dışı tecrübesi de olan Uygun, Katar ekipleri Umm Salal, Al Gharafa ve Al Rayyan'ın dümenine geçti.
Öte yandan ligde pazartesi günü Kasımpaşa deplasmanına çıkacak Ege ekibi, hazırlıklarını antrenör Levent Kartop yönetiminde sürdürdü. Antrenmana tedavileri devam eden orta saha Onazi ile sağ bek Lopes katılmadı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...