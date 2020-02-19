19 Şubat 2020, Çarşamba

DENİZLİSPOR

Yukatel Denizlispor Bülent Uygun'la prensipte anlaştı

İşte Bülent Uygun'un yeni takımı!
DENİZLİSPOR
Güncelleme Tarihi: 19.02.2020 Giriş Tarihi: 19.02.2020

ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da, ile prensipte anlaşıldığı bildirildi. Bülent Uygun son olarak 'u çalıştırmıştı.

'de geçen hafta evinde Hes Kablo 'a 1-0 yenilip Mehmet Özdilek'le yollarını ayıran Yukatel Denizlispor, yeni çalıştırıcısını belirledi. Yeşil-siyahlı yönetim son olarak bu sezon Kayserispor'u çalıştıran teknik direktör 'la anlaşma sağladı. Özdilek'in ayrılmasının ardından birçok teknik adamla temasa geçen ve Hikmet Karaman'la anlaşma aşamasına gelen Denizlispor'un, son anda rotayı Uygun'a çevirdiği ve 48 yaşındaki teknik adamla en kısa zamanda resmi sözleşme imzalayacağı bildirildi.

Teknik direktörlük kariyeriye 2008 yılında Demir Grup Sivasspor'da başlayan deneyimli çalıştırıcı, Bucaspor, Eskişehirspor, Elazığspor, Gaziantepspor, Osmanlıspor ve Kayserispor'da görev yaptı. Yurt dışı tecrübesi de olan Uygun, Katar ekipleri Umm Salal, Al Gharafa ve Al Rayyan'ın dümenine geçti.

Öte yandan ligde pazartesi günü Kasımpaşa deplasmanına çıkacak Ege ekibi, hazırlıklarını antrenör Levent Kartop yönetiminde sürdürdü. Antrenmana tedavileri devam eden orta saha Onazi ile sağ bek Lopes katılmadı.

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