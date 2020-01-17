17 Ocak 2020, Cuma

DENİZLİSPOR

Onazi’ye lisans çıkartıldı

Onazi’ye lisans çıkartıldı
DENİZLİSPOR
Giriş Tarihi: 17.01.2020

’in ilk yarısını 22 puanla 11. sırada bitiren Denizlispor, ikinci yarıya daha güçlü bir giriş yapmak için tahtasını açtı ve ilk transferini gerçekleştirdi. Teknik Direktör Mehmet Özdilek’in isteği doğrultusunda orta sahaya takviye edilen Ogenyi Onazi’nin lisansı çıkartıldı.

tahtası açılan Denizlispor önceki gün renklerine bağladığı Onazi'ye lisans çıkardı.

Nijeryalı oyuncuyu renklerine katmasının ardından transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Horozlar'da, bir stoper ve bir sol bek takviyesi bekleniliyor.

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