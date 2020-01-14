14 Ocak 2020, Salı

DENİZLİSPOR

Ogenyi Onazi Yukatel Denizlispor'da

Ogenyi Onazi Denizlispor'da
DENİZLİSPOR
Güncelleme Tarihi: 14.01.2020 Giriş Tarihi: 14.01.2020

ekiplerinden , forması giyen Nijeryalı orta saha oyuncusu ile anlaşmaya vardı.

Sezonun ikinci yarısı için çalışmalarını sürdüren , 2016 yılından bu yana forması giyen 'yi kadrosuna kattı. Spor'un haberine göre, bordo-mavililerin Nijeryalı futbolcunun alacaklarına karşı sözleşmesini feshedeceği ve Onazi'nin transferinin resmen açıklanacağı öğrenildi.

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında oynanan maçında aşil tendonunu koparan ve sahalarda uzun süre uzak kalan 27 yaşındaki futbolcu, bu sezon Trabzonspor formasıyla 2 maçta görev aldı.

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