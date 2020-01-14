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Ogenyi Onazi Yukatel Denizlispor'da
Güncelleme Tarihi: 14.01.2020 Giriş Tarihi: 14.01.2020
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Trabzonspor forması giyen Nijeryalı orta saha oyuncusu Ogenyi Onazi ile anlaşmaya vardı.
Sezonun ikinci yarısı için çalışmalarını sürdüren Yukatel Denizlispor, 2016 yılından bu yana Trabzonspor forması giyen Ogenyi Onazi'yi kadrosuna kattı. TRT Spor'un haberine göre, bordo-mavililerin Nijeryalı futbolcunun alacaklarına karşı sözleşmesini feshedeceği ve Onazi'nin transferinin resmen açıklanacağı öğrenildi.
Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında oynanan Çaykur Rizespor maçında aşil tendonunu koparan ve sahalarda uzun süre uzak kalan 27 yaşındaki futbolcu, bu sezon Trabzonspor formasıyla 2 maçta görev aldı.
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