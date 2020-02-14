14 Şubat 2020, Cuma

DENİZLİSPOR

Denizlispor Kayserispor maçına hazır

Denizlispor Kayserispor maçına hazır
DENİZLİSPOR
Giriş Tarihi: 14.02.2020

Yukatel , ’in 21. haftasında sahasında oynayacağı maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

'in 21. hafta maçında sahasında ile oynayacak olan , müsabakanın hazırlıklarını sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenman ile tamamladı. Haluk Ulusoy Tesisleri'nde Teknik Direktör Mehmet Özdilek yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık olarak 1 saat sürdü. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman top kapma ve pas çalışmalarıyla sona erdi.

Antrenmanda tedavileri devam eden Tiago Lopes, Zakarya Bergdich ve Ogenyi Onazi fizyoterapist eşliğinde çalışmalarına devam etti.

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